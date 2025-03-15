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ПОЛІТИКА

ЄС не припинятиме військову допомогу Україні навіть у разі перемир'я

15 березня 2025, 09:01
ЄС не припинятиме військову допомогу Україні навіть у разі перемир'я
Україна має стати "сталевим дикобразом" навіть у разі паузи в бойових діях, вважають дипломати ЄС.

Європейський Союз не має наміру зупиняти військову допомогу Україні, навіть якщо вдасться досягнути 30-денного припинення вогню. ЄС прагне забезпечити Україні найсильнішу позицію на можливих мирних переговорах і не допустить, щоб умови перемир’я послабили Київ.

Про це заявили кілька європейських дипломатів напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться у понеділок, 17 березня.

Про це повідомляєDW.

"Євросоюз домагається того, щоб Україна опинилася в найсильнішій позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від "поганої угоди", як сказав би Дональд Трамп, і вибрати найбільш підходящий момент для перемовин. Я не думаю, що ЄС і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умови перемир'я", – заявив один із європейських дипломатів.

Інший представник ЄС наголосив, що навіть у разі паузи в бойових діях важливо продовжувати постачання зброї Україні, а не навпаки.

"Бої все ще тривають, але навіть якщо в них настане пауза, потрібно зробити Україну "сталевим дикобразом", – зазначив третій дипломат, підкресливши, що російська армія може використати перемир’я для перегрупування й нової атаки.

Четвертий дипломат підтвердив, що завдання ЄС – забезпечити Україні міцну оборонну позицію та не допустити послаблення її військового потенціалу.

"Ідея в тому, щоб, перебуваючи в сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості і могла продовжувати стримування в разі відновлення військових дій", – зазначив він.

Очікується, що питання потенційного припинення вогню та його наслідків для безпеки України стане ключовою темою на засіданні Ради ЄС із закордонних справ. До обговорення у форматі відеозв’язку приєднається український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Брюссель наголошує, що оборона України безпосередньо впливає на безпеку Європейського Союзу, тому будь-які переговори щодо майбутнього континенту мають відбуватися за участю ЄС.

війнапереговориЄвросоюзперемир'яПідтримка Україні

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