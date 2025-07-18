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ПОЛІТИКА

ЄС не відкрив переговори з Україною за першим кластером вступу – Стефанішина

18 липня 2025, 17:42
ЄС не відкрив переговори з Україною за першим кластером вступу – Стефанішина
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
За її словами, українська команда доклала максимум зусиль для того, щоб досягти цього рішення.

Сьогодні, 18 липня, Європейський Союз не відкрив переговори з Україною за першим кластером членства, попри очікування української сторони.

Про це повідомила уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Європейській правді".

За її словами, українська команда доклала максимум зусиль для того, щоб досягти цього рішення. До процесу були залучені керівники Офісу президента, зокрема Андрій Єрмак та Андрій Сибіга, а також представники МЗС. Однак, за словами Стефанішиної, "зрештою стало зрозуміло, що цього рішення не буде".

"На мою думку, забракло ключового політичного елемента всередині Європейського Союзу", — зазначила вона.

Колишня віцепрем’єрка додала, що ця ситуація вплинула на рішення президента Володимира Зеленського зосередити її зусилля на напрямку співпраці зі Сполученими Штатами. Над просуванням переговорного процесу тепер працюватимуть інші представники президентської дипломатії, зокрема Андрій Сибіга.

Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабної війни з росією. Вже в червні того ж року Україна отримала статус кандидата, а через рік розпочала офіційні переговори про членство.

Передбачалося, що Україна та Молдова синхронно відкриють перший переговорний кластер. Проте просування Києва на цьому шляху гальмується, зокрема через позицію Угорщини. Уряд Віктора Орбана неодноразово блокував рішення щодо зближення України з ЄС. У квітні цього року Будапешт провів національне опитування, у якому, за заявою уряду, 95% респондентів висловилися проти членства України в Євросоюзі.

переговориЄвросоюзОльга Стефанішина

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