ЄС не визнає "виборів" президента рф на окупованих територіях України

Євросоюз не визнає результати президентських російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це у Брюсселі сказав речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Ми не коментуємо заздалегідь, чи маємо намір визнавати щось, чи ні. Це вибори, що заплановані в росії. Тож, будемо дивитися, чи не стануться несподіванки, і чи не будуть там проведені вільні, демократичні та прозорі вибори. І після цього висловимо свою позицію. Але хочу нагадати, що будь-які спроби організувати такі вибори на окупованих територіях, що не належать росії та залишаються суверенною територією України, безумовно, не будуть визнані", - заявив Стано.

Речник ЄС долав, що наразі зовсім не важко передбачити, як будуть відбуватися ці "вибори" в росії, враховуючи драконівські заходи, які вживає путін задля забезпечення власної перемоги.

Крім того, рівень репресій в цій країні безпрецедентний, жорстоким свідченням чого стала загибель Олексія Навального в російській в’язниці.

"Тож, якщо ми говоримо про вибори, то маємо побачити, що ще може відбутися. Тому що росія та її поточний режим мають величезний спектр інструментів, щоб зробити їх навіть більш ганебними, ніж ми бачимо це зараз", - сказав політик.

Вибори в росії і на окупованих територіях мають пройти вже в кінці березня цього року.