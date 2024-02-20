Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС не визнає "виборів" президента рф на окупованих територіях України

20 лютого 2024, 18:08
ЄС не визнає
Фото: google.com
Євросоюз не визнає результати президентських російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це у Брюсселі сказав речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Ми не коментуємо заздалегідь, чи маємо намір визнавати щось, чи ні. Це вибори, що заплановані в росії. Тож, будемо дивитися, чи не стануться несподіванки, і чи не будуть там проведені вільні, демократичні та прозорі вибори. І після цього висловимо свою позицію. Але хочу нагадати, що будь-які спроби організувати такі вибори на окупованих територіях, що не належать росії та залишаються суверенною територією України, безумовно, не будуть визнані", - заявив Стано.

Речник ЄС долав, що наразі зовсім не важко передбачити, як будуть відбуватися ці "вибори" в росії, враховуючи драконівські заходи, які вживає путін задля забезпечення власної перемоги. 

Крім того, рівень репресій в цій країні безпрецедентний, жорстоким свідченням чого стала загибель Олексія Навального в російській в’язниці.

"Тож, якщо ми говоримо про вибори, то маємо побачити, що ще може відбутися. Тому що росія та її поточний режим мають величезний спектр інструментів, щоб зробити їх навіть більш ганебними, ніж ми бачимо це зараз", - сказав політик. 

Вибори в росії і на окупованих територіях мають пройти вже в кінці березня цього року.

 
вибориПутінЄвросоюзВибори рф

Останні матеріали

Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється