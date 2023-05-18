ЄС не запроваджуватиме санкції проти Росатома – CNN

В одинадцятому пакеті санкцій ЄС не планує запроваджувати обмеження проти цієї російської компанії.

Європейський Союз поки що не планує вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом" у своєму одинадцятому пакеті санкцій. Таку заяву зробив високопоставлений чиновник ЄС під час брифінгу 18 травня.

Про це пише CNN.

"Хоча країни-члени зменшують свою залежність від російської енергії, блок формально не буде націлюватися на Росатом у майбутньому пакеті", – заявив анонімний європейський чиновник.

За його словами, ЄС вважає, що "самі санкції" не принесуть незалежності від російських енергоносії, мовляв, існують "інші шляхи досягнення тієї ж мети".

Очікується, що наприкінці саміту G7 у Хіросімі буде окреслено стійке зобов'язання Євросоюзу щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.