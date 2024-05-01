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ЄС не зможе без України завершити об'єднання континенту – Боррель

01 травня 2024, 18:11
ЄС не зможе без України завершити об'єднання континенту – Боррель
Фото: Українська правда
Сьогодні розширення ЄС, за словами Борреля, є політикою трансформації.

Процес розширення ЄС на увесь континент не буде завершеним, поки до нього не увійдуть Україна та інші країни-кандидати.

Про це йдеться у заяві  високого представника ЄС Жозепа Борреля з нагоди 20-ї річниці розширення ЄС, коли у 2004 році до його складу увійшли відразу десять європейських країн.

"Робота з возз’єднання континенту поки не є завершеною. Ми знали це до 2022 року, і ми навіть більше знаємо про це сьогодні, коли відбувається російська агресивна війна проти України. Протягом минулих років мільйони європейців продемонстрували бажання та надію приєднатися до Європейського проєкту. Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова і Грузія мають історичне вікно можливостей для того, щоб міцно пов’язати своє майбутнє з Європейським Союзом", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що двадцять років тому європейська родина прийняла десять нових країн-членів, що стало потужним кроком для подальшого об’єднання Європи після десятиліть розділу після Другої Світової війни. Це була найбільша хвиля розширення ЄС, возз’єднання континенту із прагненням свободи для всіх народів, задля миру, стабільності й достатку.

Сьогодні розширення ЄС, за словами Борреля, є політикою трансформації, яка має зміцнити безпеку, систему права й демократію, підвищуючи у той же час стандарти життя європейців. ЄС та країни-кандидати вже зараз співпрацюють у сферах безпеки й оборони, що дозволяє краще відповідати на чисельні геополітичні виклики.

 

війна в Україніросія окупантиЖозеп Боррель

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