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ПОЛІТИКА

ЄС не зможе компенсувати Україні допомогу від США – Боррель

05 жовтня 2023, 14:33
ЄС не зможе компенсувати Україні допомогу від США – Боррель
Фото: Українська правда
Боррель заявив, що рішення Конгресу США не включати додаткову допомогу Україн до бюджету є "безумовно, не гарною новиною.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання, що США переглянуть своє рішення щодо допомоги Україні та продовжать надавати підтримку у війні проти росії.

Таку заяву зробив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

Боррель заявив, що рішення Конгресу США не включати додаткову допомогу Україн до бюджету є "безумовно, не гарною новиною, але я сподіваюся, що це не буде однозначною позицією США".

"Україні потрібна підтримка Європейського союзу", - сказав дипломат, додавши, що ЄС збільшить підтримку, але Києву також потрібна допомога Вашингтону.

Боррель підкреслив, що "Європа не може замінити США" у питанні допомоги Україні.

"Європа збільшує свою підтримку. На столі – пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро – з військового боку", – сказав Боррель.

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США вирішила не включати подальше фінансування на підтримку України до тимчасового законопроєкту про державне фінансування, а у вівторок – проголосувала за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера палати.

ЄСвійнаБоррельдопомога Україні

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