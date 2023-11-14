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ЄС не зможе поставити Україні мільйон снарядів до весни – Пісторіус

14 листопада 2023, 11:57
ЄС не зможе поставити Україні мільйон снарядів до весни – Пісторіус
Фото з вільного доступу
Пояснень чому Євросоюз не зможе виконати обіцянку не має.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

Про це він повідомив журналістам перед засіданням Ради оборони ЄС у Брюсселі, цитує його The Telegraph.

За його словами, ЄС не досягне мети поставити мільйон снарядів Силам оборони до наступної весни.

"Можна з упевненістю припустити, що мільйона пострілів не буде досягнуто", — сказав Пісторіус.

Він зазначив, що Європа працює з оборонною промисловістю над нарощуванням виробництва, але не пояснив, чому Євросоюз не зможе виконати обіцянку.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

війна в Україніснарядиросія окупантивиробництво зброї

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