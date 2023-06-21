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ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи – Bloomberg

21 червня 2023, 17:29
ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи – Bloomberg
Фото: telegraph.co.uk
Йдеться про 200 млрд євро.

Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС.

Про це свідчать дані документа ЄС, з якими ознайомилось агентство Bloomberg.

ЄС зосередився на двох варіантах, продовжуючи вивчати, як можна використати понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку і спрямувати їх в Україну. Багато з цих коштів перебувають в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де вони принесли вже майже 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року.

Очікується, що Брюссель намагатиметься отримати схвалення щодо цієї політики від лідерів Євросоюзу, коли вони зустрінуться наступного тижня. 

Робоча група ЄС з використання російських резервів, заморожених санкціями Євросоюзу, обговорює, як збирати інформацію та оцінювати варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права. 

"Її члени не бачать "жодного надійного правового шляху, який дозволяє конфіскувати заморожені або знерухомлені активи лише на тій підставі, що ці активи перебувають під обмежувальними заходами ЄС", – йдеться у висновку ЄС, з якими ознайомилось агентство.

Документ визначив значні юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає ЄС: тимчасового використання ліквідних активів центрального банку росії — іншими словами, інвестування активів і спрямування доходів в Україну.

Натомість робоча група віддала перевагу другому варіанту. Передбачається, що компанії з російським капіталом, які одержують великий прибуток від інвестування, зобов'яжуть переказати "значну суму" ЄС. У документі сказано, що така модель "не вплине на фінансову стабільність, збереже бізнес-моделі залучених компаній та буде справедливою з погляду оподаткування".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, виступаючи на Конференції з відновлення України в Лондоні, що ЄС виступить з пропозицією щодо використання цих активів до літньої перерви в середині липня.

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