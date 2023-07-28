В Єврокомісії наразі немає фінансування для транзиту зернових з України суходолом через вихід рф зі "зернової угоди".

Про це інформує Reuters.

Міністерство сільського господарства України в липні звернулось з листом до віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, пов'язаних із використанням маршрутів ЄС для транспортування зерна, відомих як "смуги солідарності".

"Це не роль Єврокомісії – забезпечувати страхування. Держави можуть давати гарантії, але остаточних дискусій немає", пише видання.

Українські чиновники вважають, що додаткові витрати становлять $30-40 на тонну продукції.

В листі міститься прохання розширити "смуги солідарності" на 1-1,5 млн тонн на місяць за рахунок "зелених коридорів", зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

Джерела в Єврокомісії повідомили Reuters, що наразі ЄС не має ані додаткового фінансування, ані плану підтримки українського експорту.

Дипломатичне джерело повідомило агентству, що кошти на потреби України можуть надійти лише після середньострокового перегляду бюджету, на який може піти ще кілька місяців – навіть із урахуванням того, що незабаром очікується осінній врожай кукурудзи.

Крім того, джерело повідомило про все більшу протидію імпорту українського збіжжя в ЄС, оскільки деякі країни не бачать сенсу в тому, щоб оплачувати додаткові транспортні витрати через запроваджену ЄС тимчасову заборону на цей імпорт.