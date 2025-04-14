ЄС обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні
14 квітня 2025, 12:09
Фото: Укрінформ
Як і раніше, основною перешкодою під час обговорення залишається Угорщина.
На зустрічі у Люксембурзі міністри закордонних справ ЄС обговорять військову допомогу Україні. Йдеться про 5 мільярдів євро на 2 мільйони артилерійських снарядів, які мають виділити цього року. Як і раніше, основною перешкодою під час обговорення залишається Угорщина.
Про це повідомляє Euractiv.
Згідно з початковим планом, головний дипломат ЄС Кая Каллас сподівалася мобілізувати для України до 40 мільярдів євро військової допомоги цього року. Це допоможе зміцнити позиції України на полі бою та у майбутніх мирних переговорах із росією.
"Проте її пропозиція зупинилася на кілька тижнів, на тлі того, як дипломати ЄС критикували абстрактний характер плану, спосіб розрахунку внесків та відсутність підтримки з боку переважно країн Південної Європи", - йдеться у публікації.
Очікується, що "міністри закордонних справ ЄС сьогодні знову обговорять оновлений план Каллас, тепер з акцентом на один із його скромніших елементів, який передбачає витрати обсягом 5 мільярдів євро на 2 мільйони снарядів великокаліберної артилерії цього року", пише видання.
Дипломати ЄС зазначили, що частина плану щодо боєприпасів досяжна, оскільки обіцянки, вже висунуті кількома державами-членами, покриють бажаний обсяг.
Водночас Каллас заявила, що бажана кількість доступна на ринку та може бути поставлена цього року.
"Усі погодилися, що запит України на боєприпаси на суму 5 мільярдів євро, озвучений Зеленським на саміті ЄС 20 березня, має бути швидко задоволений", - сказав один дипломат ЄС після переговорів між послами блоку.
Дедалі більше держав-членів ЄС також погоджуються з тим, що слід спробувати врятувати початкові плани Каллас.
"Є явна спроба, підтримана половиною держав-членів, заявити, що план Каллас 2.0 не мертвий, залишається на столі і майже готовий", - сказав той же дипломат.
Інший дипломат ЄС, поділяючи спільну думку в Брюсселі, сказав, що без будь-яких ознак готовності росії припинити свої атаки на Україну, ЄС "не може просто сидіти і чекати, що вийде з мирних переговорів між США і росією".
Європейські лідери засудили останню смертоносну атаку росії на місто Суми, попередивши, що удар підриває мирні переговори під керівництвом США.
Водночас Угорщина залишається ключовою перешкодою, а дипломати ЄС охарактеризували позицію Будапешта як "цілком не відповідну реальності" і зосереджену лише на мирному плані США та енергетичній безпеці.