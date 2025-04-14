ЄС обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні

Як і раніше, основною перешкодою під час обговорення залишається Угорщина.

На зустрічі у Люксембурзі міністри закордонних справ ЄС обговорять військову допомогу Україні. Йдеться про 5 мільярдів євро на 2 мільйони артилерійських снарядів, які мають виділити цього року. Як і раніше, основною перешкодою під час обговорення залишається Угорщина.

Про це повідомляє Euractiv.

Згідно з початковим планом, головний дипломат ЄС Кая Каллас сподівалася мобілізувати для України до 40 мільярдів євро військової допомоги цього року. Це допоможе зміцнити позиції України на полі бою та у майбутніх мирних переговорах із росією.

"Проте її пропозиція зупинилася на кілька тижнів, на тлі того, як дипломати ЄС критикували абстрактний характер плану, спосіб розрахунку внесків та відсутність підтримки з боку переважно країн Південної Європи", - йдеться у публікації.

Очікується, що "міністри закордонних справ ЄС сьогодні знову обговорять оновлений план Каллас, тепер з акцентом на один із його скромніших елементів, який передбачає витрати обсягом 5 мільярдів євро на 2 мільйони снарядів великокаліберної артилерії цього року", пише видання.