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ПОЛІТИКА

ЄС обговорить підтримку України після призупинення фінансування USAID

14 березня 2025, 14:32
ЄС обговорить підтримку України після призупинення фінансування USAID
Фото: з вільних джерел
ЄС продовжить надавати пріоритетну підтримку Україні.

На наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ може бути підняте питання підтримки корисних проєктів в Україні, які раптово втратили фінансування через припинення діяльності USAID новою адміністрацією США.

Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомив дипломат ЄС на умовах анонімності.

Згідно з інформацією, на засіданні Ради ЄС у закордонних справах (Foreign Affairs Council), яке відбудеться 17 березня, обговорюватиметься, як Європейський Союз може допомогти зберегти важливі ініціативи в Україні, що залишились без фінансування після раптової зупинки роботи USAID.

"Наслідки призупинення американської допомоги, зокрема діяльності USAID, неминуче будуть обговорюватися під час зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок, 17 березня. І це мене не здивує. Ми добре знаємо, що ці наслідки є значними та відчутними для багатьох держав і організацій", – заявив дипломат.

Він також додав, що ЄС продовжить надавати пріоритетну підтримку Україні, враховуючи наслідки припинення проєктів USAID, а також сусіднім країнам, що вразливі до російського впливу.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки закривають 83% програм USAID, які раніше були призупинені після відповідного указу президента Дональда Трампа.

5200 контрактів, які уже скасовані, витратили десятки мільярдів доларів "у спосіб, який не відповідав, а в деяких випадках навіть завдав шкоди, основним національним інтересам Сполучених Штатів".

СШАвійнаUSAIDЄвросоюзПідтримка Україні

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