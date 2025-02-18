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ЄС обговорює план виділення військових витрат на €700 млрд Україні – ЗМІ

18 лютого 2025, 18:03
ЄС обговорює план виділення військових витрат на €700 млрд Україні – ЗМІ
Цей план публічно не обговорюваитмуть до виборів у Німеччині.

В Євросоюзі обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат і допомоги Україні задля закупівлі військового обладнанняна суму близько в 700 млрд євро.

Про це пише німецьке видання Berliner Zeitung.

Журналісти зазначають, що через плани американського президента Дональда Трампа зупинити війну в Україні блок обговорює великий пакет оборонного фінансування для Києва.

Поки що публічно про обсяги фінансування не було оголошень, але видання наводить заяву глави німецького Міністерства закордонних справ Анналени Бербок в кулуарах безпекової конференції у Мюнхені, де  вона натякнула, що мова може йти про близько 700 млрд євро.

"Ми запустимо великий пакет, який ніколи раніше не існував у цьому вимірі. Подібно до єврокризи або коронакризи, зараз йдеться про фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться в найближчому майбутньому", – заявила Бербок. 

За її словами, ще до екстреного саміту щодо України в Парижі у понеділок, 17 лютого.

"Плани витрат не будуть оголошені до завершення виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок напередодні голосування, за словами посадовців, поінформованих про ці плани", - пише видання.

"Щоб досягти цього, нам потрібні жорсткі і довгострокові гарантії безпеки для України, нам потрібен сильний НАТО і нам потрібен прогрес у переговорах про вступ України до ЄС", – додала Бербок. 

Глава німецького МЗС пообіцяла інвестувати більше грошей в озброєння і військову техніку.

"Завдяки коронавірусу ми побачили, на що здатна Європа. Нам знову потрібні інвестиції, які відповідають історичній вісі, яку ми збираємося досягти. Не більше, але й не менше", – констатувала вона.

 

Євросоюзвійна в Україніпідтримка України

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