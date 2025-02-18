ЄС обговорює план виділення військових витрат на €700 млрд Україні – ЗМІ

Цей план публічно не обговорюваитмуть до виборів у Німеччині.

В Євросоюзі обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат і допомоги Україні задля закупівлі військового обладнанняна суму близько в 700 млрд євро.

Про це пише німецьке видання Berliner Zeitung.

Журналісти зазначають, що через плани американського президента Дональда Трампа зупинити війну в Україні блок обговорює великий пакет оборонного фінансування для Києва.

Поки що публічно про обсяги фінансування не було оголошень, але видання наводить заяву глави німецького Міністерства закордонних справ Анналени Бербок в кулуарах безпекової конференції у Мюнхені, де вона натякнула, що мова може йти про близько 700 млрд євро.

"Ми запустимо великий пакет, який ніколи раніше не існував у цьому вимірі. Подібно до єврокризи або коронакризи, зараз йдеться про фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться в найближчому майбутньому", – заявила Бербок.

За її словами, ще до екстреного саміту щодо України в Парижі у понеділок, 17 лютого.

"Плани витрат не будуть оголошені до завершення виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок напередодні голосування, за словами посадовців, поінформованих про ці плани", - пише видання.