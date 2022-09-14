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ЄС обіцяє Україні 100 млн. євро на відновлення шкіл

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення розбомблених шкіл в Україні.
ЄС обіцяє Україні 100 млн. євро на відновлення шкіл Фото: АFР

Про це вона заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я оголошую, що ми працюватимемо з вами, щоб підтримати відновлення українських шкіл, тому що майбутнє України починається у школах та дітях. Це понад фінансову допомогу у розмірі 19 мільярдів євро, наданих ЄС Україні", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії пообіцяла підтримати відновлення України.

"На нас чекає довгий шлях. Для відновлення України будуть потрібні величезні ресурси", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

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14 09 2022 13:00
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