НОВИНИПрезидентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення розбомблених шкіл в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС обіцяє Україні 100 млн. євро на відновлення шкіл
Фото: АFР
Про це вона заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Я оголошую, що ми працюватимемо з вами, щоб підтримати відновлення українських шкіл, тому що майбутнє України починається у школах та дітях. Це понад фінансову допомогу у розмірі 19 мільярдів євро, наданих ЄС Україні", - сказала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії пообіцяла підтримати відновлення України.
"На нас чекає довгий шлях. Для відновлення України будуть потрібні величезні ресурси", - додала вона.
Раніше повідомлялось, що глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
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