ЄС обіцяє Україні 100 млн. євро на відновлення шкіл

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення розбомблених шкіл в Україні.

Про це вона заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я оголошую, що ми працюватимемо з вами, щоб підтримати відновлення українських шкіл, тому що майбутнє України починається у школах та дітях. Це понад фінансову допомогу у розмірі 19 мільярдів євро, наданих ЄС Україні", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії пообіцяла підтримати відновлення України.

"На нас чекає довгий шлях. Для відновлення України будуть потрібні величезні ресурси", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.