НОВИНИЙдеться не лише про воєнну техніку, а й про тренування українських військовихПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС обіцяє збільшити військову підтримку Україні
Фото: Українська правда
Європейський Союз і окремі країни-члени продовжуватимуть надавати Україні необхідну військову підтримку у ще більших обсягах.
Це пообіцяв високий представник ЄС з питань зовнішньої і оборонної політики Жозеп Боррель, підсумовуючи результати неформальної зустрічі голів оборонних відомств ЄС у Празі, повідомляє Укрінформу.
"ЄС стоїть одностайно у підтримці України, його члени продовжують бути готовими підтримувати Україну так довго, скільки потрібно, і в такому обсязі, скільки треба", - заявив Боррель.
Він зауважив, що йдеться про потік військової підтримки, яка не припиняється, а навіть збільшується. Також йдеться не лише про воєнну техніку, а й про тренування українських військових. Конкретних рішень щодо започаткування тренувальної місії ЄС у Празі ухвалено не було. Боррель нагадав, що є багато ініціатив, тож треба забезпечити їх взаємодоповнюваність, отже всі міністри були згодні, що треба визначити легальні операційні параметри, концепцію нової місії та погодилися провести підготовчу роботу в консультаціях з українською стороною.
"Зрозуміло, що ми повинні бути швидкими та амбіційними, гнучкими. На основі того, чого потребують Збройні Сили Україна", - пояснив високий представник ЄС і нагадав, що ще до війни було запропоновано започаткувати таку підготовку.
"Конкретну і практичну підтримку України в продовженні її боротьби проти загарбника", було обговорено разом з міністром оборони України Олексієм Резніковим, який долучився до учасників зустрічі по відеозв’язку. Він розповів про останні події на фронтах і найгостріші потреби ЗСУ, представив перелік заходів і з часовими параметрами.
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