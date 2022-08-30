ЄС обіцяє збільшити військову підтримку Україні

Йдеться не лише про воєнну техніку, а й про тренування українських військових

Європейський Союз і окремі країни-члени продовжуватимуть надавати Україні необхідну військову підтримку у ще більших обсягах.

Це пообіцяв високий представник ЄС з питань зовнішньої і оборонної політики Жозеп Боррель, підсумовуючи результати неформальної зустрічі голів оборонних відомств ЄС у Празі, повідомляє Укрінформу.

"ЄС стоїть одностайно у підтримці України, його члени продовжують бути готовими підтримувати Україну так довго, скільки потрібно, і в такому обсязі, скільки треба", - заявив Боррель.

Він зауважив, що йдеться про потік військової підтримки, яка не припиняється, а навіть збільшується. Також йдеться не лише про воєнну техніку, а й про тренування українських військових. Конкретних рішень щодо започаткування тренувальної місії ЄС у Празі ухвалено не було. Боррель нагадав, що є багато ініціатив, тож треба забезпечити їх взаємодоповнюваність, отже всі міністри були згодні, що треба визначити легальні операційні параметри, концепцію нової місії та погодилися провести підготовчу роботу в консультаціях з українською стороною.

"Зрозуміло, що ми повинні бути швидкими та амбіційними, гнучкими. На основі того, чого потребують Збройні Сили Україна", - пояснив високий представник ЄС і нагадав, що ще до війни було запропоновано започаткувати таку підготовку.

"Конкретну і практичну підтримку України в продовженні її боротьби проти загарбника", було обговорено разом з міністром оборони України Олексієм Резніковим, який долучився до учасників зустрічі по відеозв’язку. Він розповів про останні події на фронтах і найгостріші потреби ЗСУ, представив перелік заходів і з часовими параметрами.