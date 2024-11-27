ЄС обирає ризиковану тактику очікування щодо президентства Трампа – Politico

Союз не поспішає з "превентивними діями".

Поки Європа готувалася до президентських виборів у США, деякі лідери були занепокоєні відсутністю плану на випадок повернення до Білого дому Дональда Трампа. Тепер, коли у січні він офіційно стане наступним президентом Штатів, плани Європи на випадок другої адміністрації Трампа виявилися ризикованою вичікувальною операцією, а не "превентивними діями".

Про це пише Politico.

Європейські дипломати та чиновники зараз намагаються зрозуміти, скільки з передвиборчих обіцянок щодо Європи, а саме, торгові тарифи та наміри швидко зупинити війну рф проти України, новообраний президент США зможе виконати.

Тож після місяців тривоги, Брюссель здебільшого вичікує, особливо в питанні обіцянок Трампа у сферах торгівлі та безпеки, замість того, щоб оголошувати про превентивні удари, які могли б спонукати новообраного американського лідера до деструктивних дій, кажуть високопоставлені дипломати та посадовці ЄС.

Такий пасивний підхід, імовірно, пов'язаний із тим, що Республіканська партія Трампа більш підбадьорена його перемогою цього разу, ніж після виборів у 2016 році. А також тому, що ЄС має що втрачати.

Одразу після виборів у США європейські лідери поспішили привітати Трампа з перемогою — вони зацікавлені у співпраці з перехідною командою Трампа і вже готують простір для того, щоб вдало розпочати взаємодію.

"Це буде зовсім інший тип уряду, і він буде значно більш загрозливим для європейських інтересів, ніж той, що ми бачили минулого разу, в той час, коли ставки набагато вищі", - каже Марк Леонард з Європейської ради з міжнародних відносин.

Наразі на тлі погроз Трампа ЄС перебуває у вичікувальній позиції.

"Звичайно, сценарії розглядаються, і це також наша робота - принаймні переконатися, що ми готові. Але зараз не дуже розумно оприлюднювати всі ці сценарії. Це також не буде добре для нашої переговорної позиції", - каже міністр торгівлі Нідерландів Рейнетт Клевер.

Якщо Трамп спробує "завоювати" кілька країн ЄС, враховуючи їхню політичну та економічну чутливість і розбіжності, буде складно зберегти Союз у єдності.

Париж, наприклад, уже давно підштовхує ЄС до більшої незалежності, коли йдеться про оборону і безпеку. Лише через кілька днів після перемоги Трампа президент Франції Еммануель Макрон сказав своїм колегам-лідерам на зустрічі в Будапешті, що "світ складається з травоїдних і хижаків".

"Якщо ми вирішимо залишитися травоїдними, тоді переможуть хижаки", - зазначив він.

На неформальній зустрічі того ж вечора послання Макрона, однак, не призвело до конкретних зобов'язань або рішень, залишивши деяких лідерів розчарованими.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що у ЄС є гроші, аби заповнити прогалину, якщо США припинять надання військової допомоги Україні.

"Питання не в грошах, а в політиці", - вважає він.

З політичної точки зору, ЄС перебуває на складному перехідному етапі. На формування нового складу Єврокомісії пішли місяці, і вона розпочне роботу 1 грудня.

Тим часом Берлін готується до нових виборів у лютому. Будь-які ідеї щодо спільного збільшення витрат або військової допомоги Україні можуть швидко стати чутливими під час виборчої кампанії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц уже намагається позиціонувати себе перед виборцями як “розсудливий” вибір, наполягаючи на відмові надати Києву ракети дальнього радіусу дії Taurus.

Навіть після виборів у Німеччині переконати Берлін виділити більше грошей на спільні європейські фінансові витрати буде нелегко, що загрожує похмурими перспективами у сфері безпеки для ЄС.