ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейський Союз запровадив санкції проти 57 фізичних та юридичних осіб у рамках сьомого пакету санкцій, затвердженого у четвер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС офіційно опублікував сьомий пакет санкцій проти росії
До фізичних осіб та юросіб, які потрапили до списків санкцій, застосовують заборону на поїздки та заморожування активів
Фото:shutterstock.com
Заборона на купівлю, імпорт та трансфер золота (включаючи ювелірні вироби) з росії.
Розширення заборони доступу до портів і на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій.
Розширення обмежень на прийом депозитів фізичних та юридичних осіб з третіх країн, де контрольний пакет акції належить росіянам.
У списки санкцій потрапили перший віце-прем'єр Андрій Білоусов, мер Москви Сергій Собянін, актори Володимир Машков і Сергій Безруков, а також син покупця російських активів "Маклднальдса", депутат кемерівського заксобрання Роман Говор.
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