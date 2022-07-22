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ЄС офіційно опублікував сьомий пакет санкцій проти росії

До фізичних осіб та юросіб, які потрапили до списків санкцій, застосовують заборону на поїздки та заморожування активів
Європейський Союз запровадив санкції проти 57 фізичних та юридичних осіб у рамках сьомого пакету санкцій, затвердженого у четвер.
ЄС офіційно опублікував сьомий пакет санкцій проти росії Фото:shutterstock.com

Заборона на купівлю, імпорт та трансфер золота (включаючи ювелірні вироби) з росії.

Розширення заборони доступу до портів і на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій.

Розширення обмежень на прийом депозитів фізичних та юридичних осіб з третіх країн, де контрольний пакет акції належить росіянам.

У списки санкцій потрапили перший віце-прем'єр Андрій Білоусов, мер Москви Сергій Собянін, актори Володимир Машков і Сергій Безруков, а також син покупця російських активів "Маклднальдса", депутат кемерівського заксобрання Роман Говор.

 
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22 07 2022 09:25
ТЕГИ: ЄС, санкції, РФ
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