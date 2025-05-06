ЄС офіційно звинуватить рф у бойовому застосуванні хімічної зброї в Україні

До санкційного списку Євросоюзу увійдуть: Війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту Міноборони росії, 27-й і 33-й наукові центри, пов’язані з розробкою і застосуванням хімічних агентів.

CS – це сльозогінний газ, також відомий як "Сирень". Він викликає сильне подразнення очей, шкіри і дихальних шляхів: людина задихається і втрачає орієнтацію. Формально CS вважається нелетальним засобом придушення заворушень і є на озброєнні поліції у багатьох країнах. Використання таких речовин як зброї заборонене статтею 1 Конвенції про заборону хімічної зброї, зазначають чиновники Євросоюзу.

За даними українського Міноборони, капсули з таким газом знаходять не лише у гранатах, а й усередині дронів "Шахед".

Раніше санкції через застосування росією хімічної зброї у війні з Україною запроваджували США: тоді вони були пов’язані з використанням більш токсичної форми сльозогінного газу – хлорпікрину. Євросоюз у 2025 році накладав обмеження на використання росією товарів подвійного призначення, які могли б бути використані для виробництва цієї речовини.

Це – один із трьох пакетів обмежувальних заходів, які ЄС має намір затвердити найближчими днями. Ще два пакети торкнуться російських кібератак і кампанії з дестабілізації в Європі. Слідом за ними планується ще один (17-й від лютого 2022 року) пакет санкцій, пов’язаний із війною рф в Україні.