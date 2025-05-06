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ЄС офіційно звинуватить рф у бойовому застосуванні хімічної зброї в Україні

06 травня 2025, 20:30
ЄС офіційно звинуватить рф у бойовому застосуванні хімічної зброї в Україні
Фото: ЕРА
Чиновники ЄС посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року
Рада Європейського союзу підготувала новий санкційний регламент, у якому росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні – як методу ведення війни.
 
Про це йдеться у пояснювальній частині документа, з яким ознайомилася "Система", розслідувальний проєкт телеканалу "Настоящее время" і Радіо Свобода.
 
У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар’ївка й Іллінка на Дніпропетровщині у 2024 році. Експерти наводять докази присутності слідів газу CS після російських атак: аналізи ґрунту й води, інтерв’ю з військовими, а також фото корпусів ручних гранат РГ-Во (від російського "ручная граната – вещество отравляющее"). Це гранати російського виробництва; 2024 року російський пропагандистський канал RT показав, як військові рф використовують такі гранати.
 
До санкційного списку Євросоюзу увійдуть: Війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту Міноборони росії, 27-й і 33-й наукові центри, пов’язані з розробкою і застосуванням хімічних агентів.
 
CS – це сльозогінний газ, також відомий як "Сирень". Він викликає сильне подразнення очей, шкіри і дихальних шляхів: людина задихається і втрачає орієнтацію. Формально CS вважається нелетальним засобом придушення заворушень і є на озброєнні поліції у багатьох країнах. Використання таких речовин як зброї заборонене статтею 1 Конвенції про заборону хімічної зброї, зазначають чиновники Євросоюзу.
 
За даними українського Міноборони, капсули з таким газом знаходять не лише у гранатах, а й усередині дронів "Шахед".
 
Раніше санкції через застосування росією хімічної зброї у війні з Україною запроваджували США: тоді вони були пов’язані з використанням більш токсичної форми сльозогінного газу – хлорпікрину. Євросоюз у 2025 році накладав обмеження на використання росією товарів подвійного призначення, які могли б бути використані для виробництва цієї речовини.
 
Це – один із трьох пакетів обмежувальних заходів, які ЄС має намір затвердити найближчими днями. Ще два пакети торкнуться російських кібератак і кампанії з дестабілізації в Європі. Слідом за ними планується ще один (17-й від лютого 2022 року) пакет санкцій, пов’язаний із війною рф в Україні.

 

хімічна зброяросія окупантивійна в Україні

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