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ЄС оголосив про намір надати 1,9 млрд євро на військову підтримку

09 травня 2025, 15:33
ЄС оголосив про намір надати 1,9 млрд євро на військову підтримку
Більшість суми піде на закупівлю зброї в українських виробників, що не лише посилить армію, а й підтримає ОПК і економіку.
Євросоюз сьогодні офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України. Голова уряду Денис Шмигаль назвав це рішення історичним, оскільки зброю для України закуплять за рахунок прибутків від заморожених активів росії через Європейський фонд миру. 
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
1 млрд євро з цієї суми піде на закупівлю зброї за данською моделлю – тобто в українських виробників. Таким чином посилиться не лише здатність до захисту, а й економіка. 
 
Ще понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси. Понад 200 мільйонів євро – на посилення української ППО.
 
"Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", – повідомив Шмигаль. 
ЄСвійна в Україніросія окупанти

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