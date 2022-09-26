ЄС оновить принципи візової політики через росіян, які втікають від мобілізації

Посли Євросоюзу у понеділок домовились доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо росії з огляду на велику кількість росіян, які намагаються втекти від мобілізації.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Посли ЄС зустрілися у понеділок вранці, щоб обговорити скоординований підхід до росіян, які рятуються від мобілізації, зазначив Джозвяк у своєму Twitter.

Вони домовилися доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо росії з урахуванням національної безпеки держав-членів.

Нагадаємо, 21 вересня путін оголосив "часткову мобілізацію" з метою призову 300 тисяч резервістів для війни з Україною. Заява Кремля призвела до того, що багато росіян вирішили втекти з країни, щоб уникнути призову. В ЄС тривають дебати щодо того, чи слід допускати громадян рф, які ухиляються від мобілізації.

Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

Раніше Джозвяк повідомив, що у восьмому пакеті санкцій Європейського союзу проти росії, ймовірно, не буде обмеження цін на нафту.