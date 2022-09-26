ЄС оновить принципи візової політики через росіян, які втікають від мобілізації
Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
Посли ЄС зустрілися у понеділок вранці, щоб обговорити скоординований підхід до росіян, які рятуються від мобілізації, зазначив Джозвяк у своєму Twitter.
Вони домовилися доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо росії з урахуванням національної безпеки держав-членів.
Нагадаємо, 21 вересня путін оголосив "часткову мобілізацію" з метою призову 300 тисяч резервістів для війни з Україною. Заява Кремля призвела до того, що багато росіян вирішили втекти з країни, щоб уникнути призову. В ЄС тривають дебати щодо того, чи слід допускати громадян рф, які ухиляються від мобілізації.
Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".
Раніше Джозвяк повідомив, що у восьмому пакеті санкцій Європейського союзу проти росії, ймовірно, не буде обмеження цін на нафту.
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