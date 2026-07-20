ЄС оштрафував AliExpress на рекордні €550 млн за порушення закону

Платформі дали час до жовтня усунути порушення вимог Закону про цифрові послуги.

Євросоюз оштрафував китайський інтернет-магазин AliExpress на рекордні €550 млн через порушення закону про цифрові послуги.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії, пише Reuters.

У ЄС стверджують, що платформа неналежним чином оцінила, чи має достатньо персоналу для перевірки потенційно незаконних товарів. Перевірка Єврокомісії показала, що багато незаконних товарів рекомендували споживачам ще до їхнього фактичного видалення. На платформі продавали небезпечні іграшки й косметику, що були доступні протягом кількох тижнів після виявлення. Політика покарань для продавців-порушників була неефективною – магазини продовжували працювати навіть після накладення санкцій.

AliExpress має час до 20 жовтня, щоб усунути порушення й надати Єврокомісії план дій. Після аналізу плану Єврокомісія ухвалить остаточне рішення. Якщо порушення не усунуть, на компанію можуть накласти додаткові штрафні платежі.