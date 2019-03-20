ЄС оштрафував Google на $1,7 млрд за порушення антимонопольного законодавства

Google не дозволяв розвиватися ринку інтернет-реклами у ЄС та у всьому світі

Антимонопольний регулятор Євросоюзу ухвалив рішення оштрафувати компанію Google за порушення умов чесної конкуренції на ринку інтернет-реклами.

"Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення накласти штраф на Google у розмірі 1,49 мільярда євро (1,68 мільярда доларів) за незаконне зловживання своїм становищем на ринку реклами при онлайн-пошуку. Google "зацементував" своє понівне становище на ринку онлайн-реклами та убезпечив себе від конкуренції, укладаючи антиконкурентні контракти з третіми сайтами", - повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Там зазначають, що таку практику Google використовував протягом 10 років та не дозволяв розвиватися ринку інтернет-реклами у ЄС та у всьому світі.

Сума штрафу Google складає 1,29% від його обороту у 2018 році та розраховувалась на підставі доходів компанії від інтернет-реклами. Зазначається, що це вже не перший штраф, який на Google наклали у ЄС. У 2017 році компанію оштрафували на 2,42 мільярда євро за порушення чесної конкуренції на ринку пошукових сервісів, а у 2018 році на 4,34 мільярда євро за монопольне становище на ринку мобільних операційних систем.

Раніше повідомляли, що Франція з 2019 року обкладе податком великі технологічні компанії, зважаючи на відсутність консенсусу щодо запровадження подібного податку на рівні ЄС.