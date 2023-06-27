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ЄС передасть 500 генераторів Україні через підрив ГЕС

27 червня 2023, 18:53
ЄС передасть 500 генераторів Україні через підрив ГЕС
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Європейський Союз надасть Україні 500 електрогенераторів зі своїх резервів загальною вартістю 16 млн євро для подолання наслідків підриву греблі в Новій Каховці.

Про це заявили у пресслужбі Європейської комісії.

У релізі зазначається, що генератори використовуватимуть для відновлення критично важливої інфраструктури, як-от водонасосні та каналізаційні станції в постраждалих районах на півдні України. Вони мають потужність від 12,5 кВА до 1100 кВА із загальною фінансовою вартістю 16 млн євро.

"Руйнування греблі Нової Каховки стало ще одним обурливим нападом росії на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури з катастрофічними наслідками для довкілля і місцевого населення. Зметено цілі села, люди залишилися без води та електрики. У межах нашого екстреного реагування на цю катастрофу ми мобілізуємо наші стратегічні резерви rescEU, розміщені в Польщі, для доставки 500 електрогенераторів в Україну. Я також хочу подякувати всім європейським країнам, які одразу запропонували допомогу Україні через Механізм цивільного захисту ЄС. Ми продовжуємо працювати пліч-о-пліч з українською владою, щоб надавати екстрену допомогу постраждалому населенню доти, доки це необхідно", – заявив європейський комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Підрив греблі у Новій Каховці спричинив паводкові води з найбільшого у світі водосховища, змив села, знищив сільськогосподарські угіддя та погіршив гуманітарну ситуацію на півдні України. 

Багато населених пунктів залишилися без доступу до води та електроенергії.

ЄСГЕСгенератори

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