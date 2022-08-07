ЄС передав ДПСУ шоломи та бронежилети майже на 1 млн євро

В умовах неспровокованої та невиправданої агресії з боку Російської Федерації Державна прикордонна служба України продемонструвала найвищу відданість справі захисту безпеки кордонів, а також здатність створити умови для упорядкованого перетину кордону мільйонами громадян України, які рятувались від лиха війни

Європейський Союз передав Державній прикордонній службі України індивідуальні засоби захисту, зокрема шоломи та бронежилети, на загальну суму понад 977 тисяч євро.

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Допомога надана у межах проєкту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)".

"В умовах неспровокованої та невиправданої агресії з боку Російської Федерації Державна прикордонна служба України продемонструвала найвищу відданість справі захисту безпеки кордонів, а також здатність створити умови для упорядкованого перетину кордону мільйонами громадян України, які рятувались від лиха війни", - зазначив Ксав’є Камю, керівник відділу Належного врядування та верховенства права представництва ЄС в Україні.

Від кінця лютого 2022 року ЄС в рамках проєкту EU4IBM послідовно надавав невідкладну допомогу для підтримки роботи органів, що працюють на кордонах Україні.

Проєкт зокрема поставив низку засобів життєзабезпечення, таких як готові страви та аптечки першої допомоги, а також іншого обладнання на суму близько 300 тисяч євро для Держприкордонслужби та Державної митної служби України.

Наразі тривають закупівлі для задоволення інших потреб служб, в тому числі придбання додаткових засобів індивідуального захисту, дизельних генераторів, камер тощо.