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ПОЛІТИКА

ЄС передав Україні 224 тисячі артилерійських снарядів у межах запланованого мільйона

12 серпня 2023, 13:08
ЄС передав Україні 224 тисячі артилерійських снарядів у межах запланованого мільйона
Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.

У межах плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів впродовж року Євросоюз уже передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2 300 ракет різних видів.

Про це повідомив речник ЄС Петер Стано, пише DW.

"Країни-члени ЄС поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів – далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів – і 2300 ракет усіх типів", – сказав Стано.

Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів. 

Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

У липні в ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет у зв’язку з необхідністю поповнити запаси.

ЄСвійнаснаряди

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