ЄС передав Україні ще €1 млрд доходів від заморожених російських активів

Усі ці гроші спрямовуються на забезпечення стійкості країни та "швидку відбудову" інфраструктури.

Україна отримала черговий транш у розмірі €1 мільярд від Європейського Союзу за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з початку року Київ уже отримав понад $18,5 мільярда в межах програми використання доходів від арештованих російських коштів. Усі ці гроші спрямовуються на забезпечення стійкості країни та "швидку відбудову" інфраструктури.

Фінансування надається через механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) — ініціативу країн G7, яка передбачає використання прибутків від заморожених активів росії для погашення кредитів на підтримку України. Загальна сума програми — $50 мільярдів, з яких частина піде на оборонні потреби.

20 липня в Римі стартувала Конференція з питань відновлення України. Там українська делегація закликатиме партнерів перейти до наступного етапу — розробки правових інструментів для повної конфіскації всіх російських активів.

На сьогодні вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС оцінюється у майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 та Австралія заблокували активи на суму приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно схвалила надання Україні кредиту в розмірі до €35 мільярдів. Цей внесок став частиною узгодженого пакета G7 на $50 мільярдів, основним джерелом погашення якого є саме прибутки від російських активів. Внесок США у цей кредит — $20 мільярдів.

Очікується, що всі кошти в межах цієї програми Україна отримає до кінця 2027 року. Вони будуть спрямовані як на покриття бюджетних потреб, так і на оборону та відновлення інфраструктури.