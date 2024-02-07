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ПОЛІТИКА

ЄС передав Україні систему для розмінування MV-10

07 лютого 2024, 14:51
ЄС передав Україні систему для розмінування MV-10
Джерело: Josep Borrell/Twitter
Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і підходить для обробки великих територій.

Європейський союз передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10. Її отримала Державна служба спеціального транспорту України.

Про це повідомляє прес-служба ЄС.

"Це остання поставка в рамках пакета підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів з розмінування, починаючи від базового обладнання для команд розмінування і закінчуючи піротехнічними транспортними засобами та роботизованими системами розмінування.

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і підходить для обробки великих територій.

Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації. Він може розмінувати до 4000 кв. м на годину, зокрема на крутих схилах. Підтримка ЄС у галузі розмінування також включає в себе спеціальний курс навчання для українських операторів, які працюватимуть на системі MV-10.

ЄССистема розмінування MV-10

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