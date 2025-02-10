ЄС перегляне мільярдні витрати на підтримку інших країн

У найближчі тижні комісія представить ідеї щодо поліпшення свого наступного семирічного бюджету на період з 2028 по 2034 рік

Європейський Союз перегляне багатомільярдну зовнішню допомогу, щоб більше узгодити розподіл коштів з зовнішньополітичними інтересами блоку.

Зазначається, що Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, хоче стати більш транзакційною, реформуючи зовнішню допомогу і роблячи її більш адресною для партнерів.

Блок має на меті реструктуризувати зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, забезпечення доступу до сировини та стримування припливу мігрантів.

У проєкті документа, який ще може бути змінений до презентації, зазначається, що загальний бюджет ЄС, який традиційно становить близько 1% ВВП блоку, перенапружений з огляду на широкий спектр вимог - від "зеленого" переходу до оборони.

У найближчі тижні комісія представить ідеї щодо поліпшення свого наступного семирічного бюджету на період з 2028 по 2034 рік.

План комісії збігається з рішенням Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє закордонну допомогу на десятки мільярдів доларів.

ЄС та його держави-члени разом є найбільшим донором міжнародної допомоги у світі, надавши майже 96 мільярдів євро (99 мільярдів доларів) у 2023 році, тоді як США витратили майже 72 мільярди доларів на зовнішню підтримку.