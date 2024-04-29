ЄС перевірить Meta щодо обробки російської дезінформації
Брюссель має намір розпочати перевірку Facebook та Instagram компанії Meta вже сьогодні через занепокоєння, що гігант соціальних мереж не робить достатньо для протидії дезінформації з росії та інших країн. Регуляторні органи підозрюють, що заходи з модерації Meta недостатньо ефективні, щоб зупинити широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес, повідомили двоє людей, обізнаних з цим питанням.
Про це пише Financial Times.
Чиновники ЄС особливо стурбовані тим, як платформи Meta реагують на спроби росії підірвати майбутні європейські вибори. Очікується, що у своїй заяві Єврокомісія не буде виокремлювати росію, а лише згадає про маніпуляції з інформацією з боку іноземних суб'єктів.
Чиновники ЄС також побоюються, що механізм компанії, який дозволяє користувачам позначати незаконний контент, не є достатньо доступним або зручним для користувачів, щоб відповідати Закону ЄС про цифрові послуги. Закон, схвалений у квітні минулого року, передбачає заходи, які змусять платформи розкривати інформацію про те, які кроки вони вживають для боротьби з дезінформацією або пропагандою. Якщо ЄС визнає, що Meta порушує цей закон, на неї може бути накладено штраф у розмірі до 6% від її глобального річного обороту.
Перевірка Meta слідує після того, як регуляторні органи запровадили виборчі гарантії, спрямовані на протидію загрозам цілісності виборчих процесів в Інтернеті. В результаті прийняття рекомендацій такі соціальні медіа-платформи, як X і Meta, будуть зобов'язані ретельно перевіряти ризики дезінформації в Інтернеті в усьому блоці ЄС.