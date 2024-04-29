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ПОЛІТИКА

ЄС перевірить Meta щодо обробки російської дезінформації

29 квітня 2024, 16:30
ЄС перевірить Meta щодо обробки російської дезінформації
Фото:meta
Чиновники ЄС особливо стурбовані тим, як платформи Meta реагують на спроби Росії підірвати майбутні європейські вибори.

Брюссель має намір розпочати перевірку Facebook та Instagram компанії Meta вже сьогодні через занепокоєння, що гігант соціальних мереж не робить достатньо для протидії дезінформації з росії та інших країн. Регуляторні органи підозрюють, що заходи з модерації Meta недостатньо ефективні, щоб зупинити широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес, повідомили двоє людей, обізнаних з цим питанням.

Про це пише Financial Times.

Чиновники ЄС особливо стурбовані тим, як платформи Meta реагують на спроби росії підірвати майбутні європейські вибори. Очікується, що у своїй заяві Єврокомісія не буде виокремлювати росію, а лише згадає про маніпуляції з інформацією з боку іноземних суб'єктів.

Чиновники ЄС також побоюються, що механізм компанії, який дозволяє користувачам позначати незаконний контент, не є достатньо доступним або зручним для користувачів, щоб відповідати Закону ЄС про цифрові послуги. Закон, схвалений у квітні минулого року, передбачає заходи, які змусять платформи розкривати інформацію про те, які кроки вони вживають для боротьби з дезінформацією або пропагандою. Якщо ЄС визнає, що Meta порушує цей закон, на неї може бути накладено штраф у розмірі до 6% від її глобального річного обороту.

Перевірка Meta слідує після того, як регуляторні органи запровадили виборчі гарантії, спрямовані на протидію загрозам цілісності виборчих процесів в Інтернеті. В результаті прийняття рекомендацій такі соціальні медіа-платформи, як X і Meta, будуть зобов'язані ретельно перевіряти ризики дезінформації в Інтернеті в усьому блоці ЄС.

дезінформаціяЄвросоюзMetaросія загроза

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