ЄС підготує "суттєві пропозиції" щодо розширення у жовтні – єврокомісар

Цей крок включатиме збільшення фондів ЄС для країн-кандидатів на вступ та надання раннього доступу до певних сфер політики блоку.

Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї розповів про підготовку пропозицій щодо розширення ЄС, які планують представити у жовтні.

Про це єврокомісар заявив в інтерв’ю Euractiv.

За його словами, очікується, що саме у жовтні Єврокомісія представить свої щорічні звіти щодо прогресу усіх країн, що перебувають у процесі вступу до ЄС.

"Ми готові виступити зі сміливими пропозиціями і з новими ідеями", – сказав Варгеї.

Єврокомісар також зазначив, що план розширення, який буде презентовано наступного місяця, прискорить інтеграцію кандидатів у ЄС.

"Він включатиме все – від реформ у сфері верховенства права, демократії, економічних реформ та інтеграції до поліпшення інвестиційного клімату і надання – що також важливо – необхідної фінансової підтримки для подолання розриву в розвитку до того, як ці країни стануть членами ЄС", – підкреслив Варгеї.

Цей крок включатиме збільшення фондів ЄС для країн-кандидатів на вступ та надання раннього доступу до певних сфер політики блоку.

"Буде набагато легше інтегрувати ці країни, якщо вони будуть набагато більш розвиненими, ніж зараз і ніж у попередніх випадках розширення", – додав він.