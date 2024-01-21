ЄС підготував мирний план для припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту – Euroactiv

Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images

Євросоюз розробив план з 10 пунктів для надійного, всеосяжного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Проте його ухвалення може виявитися складним завданням через різну позицію країн-членів.

Про це повідомляє європейський Euractiv.

В проєкті документа описано низку кроків, які можуть принести мир в Газі, сприяти створенню незалежної палестинської держави, нормалізувати відносини між Ізраїлем та арабським світом і гарантувати довгострокову безпеку в регіоні.

"Проєкт має на меті сприяти розробці практичних пропозицій на основі узгодженого принципу, що лише політичне, стійке, довгострокове вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту принесе мир обом народам і стабільність у регіоні", - заявив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Майбутній мирний процес має привести до створення незалежної палестинської держави, що "житиме пліч-о-пліч" з Ізраїлем, і "повної нормалізації" відносин між Ізраїлем і арабським світом.

"Нереально припустити, що ізраїльтяни і палестинці в найближчому майбутньому безпосередньо візьмуть участь у двосторонніх мирних переговорах для досягнення всеосяжного миру, не кажучи вже про завершення таких переговорів, без активного міжнародного втручання", - йдеться у документі.

В ньому також написано, що палестинці потребуватимуть оновленої політичної альтернативи Хамас, тоді як ізраїльтянам необхідно буде знайти політичну волю для участі у змістовних переговорах, спрямованих на розв’язання проблеми двох держав.

Головним елементом дорожньої карти ЄС є Підготовча мирна конференція за участю ЄС, США, Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії, Ліги арабських держав та ООН.

Її учасники перебуватимуть у постійному контакті з ізраїльськими й палестинськими офіційними особами, що іменуються «сторонами конфлікту», які спочатку не будуть змушені сидіти одне з одним.

Сектор Гази та Західний берег річки Йордан будуть представлені Палестинською адміністрацією та Організацією визволення Палестини, а не Хамас, який керує анклавом від моменту його захоплення в 2007 році й визнаний терористичною організацією ЄС і США.

Мирна конференція протягом року має розробити рамки мирного плану з урахуванням думки всіх залучених сторін, резолюцій ООН, висновків Європейської Ради та попередніх посередницьких зусиль.

Після розробки план буде представлено «сторонам конфлікту» й використовуватиметься як основа для фінальних переговорів.

"Саме вони вестимуть переговори щодо остаточного тексту", - написано в документі.

Також наголошується, що "важливим елементом Мирного плану має стати розробка надійних гарантій безпеки для Ізраїлю і майбутньої незалежної Держави Палестина за умови повного взаємного дипломатичного визнання та інтеграції Ізраїлю і Палестини в регіоні.

Євросоюз намагається виробити єдину позицію щодо конфлікту в Газі, оскільки прихильники Ізраїлю, зокрема Німеччина, відкидають заклики до негайного припинення вогню, озвучені такими країнами, як Іспанія та Ірландія.

Проєкт плану з’явився перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС для обговорення ситуації в Газі, яка очікується вже завтра.