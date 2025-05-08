ЄС підготував удар на $107 млрд по імпорту США

Європейська комісія представила план можливих контрзаходів щодо американського імпорту на суму $107,2 млрд, якщо не вдасться домовитись з США про скасування мит.

За пропозицією Комісії, під нові європейські мита можуть потрапити американські вино, риба, літаки, автомобілі та автозапчастини, хімікати, електрообладнання, медпродукти та машини.

Це — відповідь на американські тарифи у 25% на сталь, алюміній та автомобілі з ЄС, а також на так звані "дзеркальні" тарифи у 10% на більшість інших товарів, які можуть зрости до 20% після закінчення 90-денного мораторію 8 липня.

Оголошення прозвучало в той самий день, коли Трамп очікувано презентував торговельну угоду між США та Великою Британією.

У квітні ЄС уже затвердив мита (здебільшого по 25%) на американський імпорт обсягом 21 млрд євро (кукурудза, пшениця, мотоцикли, одяг), але їх призупинили після оголошення США 90-денної паузи.

Комісія підрахувала, що чинні тарифи США охоплюють 380 млрд євро або 70% експорту товарів з ЄС до США, а після нових розслідувань щодо фармпродукції, мікрочипів, критичних мінералів і вантажівок частка може зрости до 97%. ЄС наразі не включив фармпродукти та мікрочипи у свою "відповідну" митну пропозицію.

Оскільки імпорт товарів із США до ЄС у 2024 році становив лише 335 млрд євро (проти 532 млрд європейського експорту), обсяг можливих європейських санкцій значно менший. Брюссель підкреслює, що хоче дати "пропорційну відповідь" і не загострювати конфлікт.

Окремо розглядається можливість запровадження обмежень на експорт до США сталевого брухту та хімпродуктів на суму 4,4 млрд євро. Ці товари не підпадають під чинні мита США, але можуть використовуватися американською промисловістю.