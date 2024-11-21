ЄС підтримав ідею спільних оборонних облігацій для посилення безпеки Європи

Йдеться про Німеччину, Францію, Італію, Іспанію та Польщу.

Низка країни Європейського союзу підтримала пропозицію про спільні оборонні облігації, які спрямовані на зміцнення оборонної промисловості блоку. Йдеться про Німеччину, Францію, Італію, Іспанію та Польщу.

Про це повідомляє Euronews.

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, ця подія є "великою справою". Польський міністр додав, що відповідна розробка військових облігацій ЄС допоможе Європі "жорстко протидіяти імперським амбіціям росії".

Така заява глави МЗС Польщі була зроблена під час спільної прес-конференції у Варшаві зі своїми колегами з Німеччини, Італії та Франції.

На попередній зустрічі також були присутні високопоставлені дипломати Іспанії та Великої Британії по відеозв'язку, після чого була прийнята спільна декларація всіх присутніх країн.

Як розповів Сікорський, міністри країн-членів блоку "погодилися, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і це включає більш збалансований розподіл тягаря між членами НАТО".

"путінська росія залишатиметься однією з найсерйозніших загроз безпеці не лише для Європи, але й для світового порядку. Її метою залишається постійне знищення європейської архітектури безпеки", - зауважив він.

Під час заходу глави МЗС країн ЄС також обговорили посилення військової підтримки України з боку Європи, та зв'язків зі Сполученими Штатами Америки під керівництвом нового президента Дональда Трампа.