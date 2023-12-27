ЄС планує надати Україні фінансову допомогу в обхід Угорщини – FT

Сума допомоги та терміни застосування будуть визначені згідно з потребами України.

Євросоюз готує альтернативний план надання Україні фінансової допомоги, який не передбачатиме згоди премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

Про це інформує Financial Times.

Видання повідомляє, що новий механізм буде застосований у тому випадку, якщо Орбан буде продовжувати блокувати допомогу для України на саміті 1 лютого.

Схема передбачає гарантії від держав-учасниць ЄС до європейського бюджету, що дозволить Європейській комісії залучати до 20 мільярдів євро на ринках капіталу для підтримки України.

Сума допомоги та терміни застосування будуть визначені згідно з потребами України.

Видання наголошує що подібний підхід не потребує згоди усіх 27 держав-членів ЄС. Таким чином Євросоюз зможе обійти вето Угорщини.