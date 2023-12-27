ЄС планує надати Україні фінансову допомогу в обхід Угорщини – FT
Євросоюз готує альтернативний план надання Україні фінансової допомоги, який не передбачатиме згоди премʼєра Угорщини Віктора Орбана.
Про це інформує Financial Times.
Видання повідомляє, що новий механізм буде застосований у тому випадку, якщо Орбан буде продовжувати блокувати допомогу для України на саміті 1 лютого.
Схема передбачає гарантії від держав-учасниць ЄС до європейського бюджету, що дозволить Європейській комісії залучати до 20 мільярдів євро на ринках капіталу для підтримки України.
Сума допомоги та терміни застосування будуть визначені згідно з потребами України.
Видання наголошує що подібний підхід не потребує згоди усіх 27 держав-членів ЄС. Таким чином Євросоюз зможе обійти вето Угорщини.