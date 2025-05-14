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ЄС планує підвищити мита на український імпорт – FT

14 травня 2025, 10:29
ЄС планує підвищити мита на український імпорт – FT
Повернення до довоєнних умов торгівлі скоротить доходи України приблизно на 3,5 млрд євро на рік
Євросоюз готується застосувати набагато вищі мита на український імпорт. Це рішення вдарить по економіці Києва у вирішальний момент боротьби з російською агресією.
 
Про це пише видання Financial Times.
 
За словами дипломатів, рішення про різке припинення дії спеціальних торговельних угод, які давали змогу більшості українських товарів безмитно ввозитися в ЄС, було ухвалено після того, як Польща виступила з ініціативою захистити фермерів блоку.
 
У ЄС уже є угода про вільну торгівлю з Україною, але після вторгнення москви у 2022 році блок пішов далі й тимчасово призупинив дію решти мит. Термін дії цих заходів закінчується 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони працюють над торговельною угодою.
 
Однак, за словами дипломатів, ця перехідна пропозиція різко скоротить безмитні квоти на сільськогосподарську продукцію - рятівний круг для фермерів і бюджету України.
 
"Комісія також розглядає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені та застосовані до 6 червня", - зазначив представник Єврокомісії.
 
Своєю чергою голова торгового комітету Європейського парламенту Бернд Ланге зазначив:
 
Це справді поганий сигнал для України. Пошук рішення займе щонайменше до жовтня.
 
За оцінками уряду України, повернення до довоєнних умов торгівлі скоротить доходи країни приблизно на 3,5 млрд євро на рік.
 
Два дипломати ЄС повідомили, що перехідне рішення Комісії передбачає поділ річної безмитної квоти на 12 місячних, щоб скоротити імпорт на час переговорів.
 
Найбільшогго впливу зазнають кукурудза, цукор, мед і птиця. Квота на кукурудзу знизиться з 4,7 млн тонн до 650 000 тонн на рік, квота на м'ясо птиці знизиться з 57 110 до 40 000, а на цукор - зі 109 000 до 40 700.

 

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