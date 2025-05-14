ЄС планує підвищити мита на український імпорт – FT

Повернення до довоєнних умов торгівлі скоротить доходи України приблизно на 3,5 млрд євро на рік

Євросоюз готується застосувати набагато вищі мита на український імпорт. Це рішення вдарить по економіці Києва у вирішальний момент боротьби з російською агресією.

Про це пише видання Financial Times.

За словами дипломатів, рішення про різке припинення дії спеціальних торговельних угод, які давали змогу більшості українських товарів безмитно ввозитися в ЄС, було ухвалено після того, як Польща виступила з ініціативою захистити фермерів блоку.

У ЄС уже є угода про вільну торгівлю з Україною, але після вторгнення москви у 2022 році блок пішов далі й тимчасово призупинив дію решти мит. Термін дії цих заходів закінчується 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони працюють над торговельною угодою.