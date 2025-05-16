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ПОЛІТИКА

ЄС планує подвоїти постачання артснарядів в Україну у 2025 році

16 травня 2025, 12:50
ЄС планує подвоїти постачання артснарядів в Україну у 2025 році
Планується цьогоріч поставити два мільйони боєприпасів.

Цьогоріч Європа планує подвоїти постачання крупнокаліберних артилерійських снарядів в Україну. Про це заявив голова Військового комітету Євросоюзу Роберт Брігер після зустрічі керівників оборонних відомств ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляє Euronews.

"Мета полягає в тому, щоб поставити вашій країні 2 мільйони боєприпасів великого калібру протягом поточного року. Тож це приблизно подвоєння обсягу минулого року",— заявив він.

За його словами, ЄС стимулює країни-члени виробляти більше снарядів для досягнення цієї мети, зокрема, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Європа висуває й нові ініціативи, зокрема шляхом посилення співпраці з оборонною промисловістю України.

Також, за словами Брігера, для боротьби з морською загрозою, яку створює тіньовий флот рф, Євросоюзу доведеться збільшити кількість наявних кораблів, щоб ефективно забезпечити безпеку своїх вод.

"Коли я дивлюся на існуючі морські операції, а в нас їх три: на північному заході Індійського океану дві та одна в Середземному морі, то, відверто кажучи, нам не вистачає ресурсів", — заявив Брігер.

війнаЄвросоюзбоєприпасипідтримка України

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