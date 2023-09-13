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ЄС планує скасувати санкції щодо трьох російських бізнесменів – Reuters

13 вересня 2023, 09:25
ЄС планує скасувати санкції щодо трьох російських бізнесменів – Reuters
Також стверджується, що у "чорному списку" уже не буде значитись російський воєначальник Георгій Шуваєв, який помер торік.

Європейський Союз не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів, які переслідуються через повномасштабну військову агресію рф проти України, після закінчення таких обмежень цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

За словами чотирьох дипломатичних джерел агентства, до трійки, яку мають намір виключити зі списку санкцій, входять: російський бізнесмен Григорій Березкін, мільярдер Фархад Ахмедов та колишній глава російської компанії електронної комерції Ozon Олександр Шульгін.

Згідно з офіційним списком санкцій ЄС, Ахмедов задіяний у російському нафтогазовому секторі, а Березкін, близький до російського диктатора володимира путіна, задіяний у ряді секторів, включаючи ЗМІ, інфраструктуру та енергетику.

Одне з чотирьох джерел заявило про те, що списки були визнані юридично слабкими, а це означає, що "ЄС не був упевнений, що вони стануть перед судом, якщо їх оскаржать".

Зазначимо, що Євросоюз потребує одностайності серед усіх 27 країн-членів блоку, щоб запровадити санкції, які продовжуються кожні 6 місяців. Термін дії наступної партії спливає 15 вересня.

Загалом у списку санкцій ЄС, сформованому ще у 2014 році після окупації росією українського Криму, перебувають близько 1600 фізичних осіб та понад 200 організацій.

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