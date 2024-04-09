ЄС планує ухвалити 14-й пакет санкцій проти росії

Віцепрезидент Єврокомісії також наголосив, що ЄС й надалі чинитиме тиск на росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не знаходилися.

Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.

Про це йдеться на сайті европейської комісії.

"Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні. Він, ймовірно, включатиме широкий перелік обмежувальних заходів з сильним акцентом на боротьбу з обходом - наприклад, у морському секторі, оскільки росія продовжує намагатися порушувати верхню межу цін на експорт нафти", - повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Він зауважив, що ЄС також шукає спосіб зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.

"З погляду ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями", - додав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії також наголосив, що ЄС й надалі чинитиме тиск на росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не знаходилися.

"Ми продовжимо переслідувати друзів путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал", - зауважив він.

З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз регулярно запроваджує санкції проти росії за агресивну війну проти України. Обмеження запроваджуються проти російських чиновників, олігархів, секторів економіки, компаній та оборонних підприємств агресора.