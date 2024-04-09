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ПОЛІТИКА

ЄС планує ухвалити 14-й пакет санкцій проти росії

09 квітня 2024, 20:47
ЄС планує ухвалити 14-й пакет санкцій проти росії
Віцепрезидент Єврокомісії також наголосив, що ЄС й надалі чинитиме тиск на росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не знаходилися.

Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.

Про це йдеться на сайті европейської комісії.

"Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні. Він, ймовірно, включатиме широкий перелік обмежувальних заходів з сильним акцентом на боротьбу з обходом - наприклад, у морському секторі, оскільки росія продовжує намагатися порушувати верхню межу цін на експорт нафти", - повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Він зауважив, що ЄС також шукає спосіб зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.

"З погляду ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями", - додав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії також наголосив, що ЄС й надалі чинитиме тиск на росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не знаходилися.

"Ми продовжимо переслідувати друзів путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал", - зауважив він.

З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз регулярно запроваджує санкції проти росії за агресивну війну проти України. Обмеження запроваджуються проти російських чиновників, олігархів, секторів економіки, компаній та оборонних підприємств агресора.

санкціі проти росіївійна в Україні

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