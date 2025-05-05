ЄС планує відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року – Bloomberg

Європа прагне розірвати зв'язки з країною, яка колись була її найбільшим постачальником енергоресурсів.

Європейський Союз має намір запропонувати заходи щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року. Попри зусилля зі скорочення закупівель після вторгнення москви в Україну, відмовитися від імпорту дешевого російського газу в той час, коли 27 країн-членів ЄС намагаються знизити ціни на енергоносії, виявляється складно.

Найбільшу проблему для Європи становить зростання поставок російського скрапленого природного газу, які досягли рекордного рівня після того, як "Газпром" суттєво скоротив обсяги постачання трубопроводами.

Про це пише Bloomberg.

Імпорт газу з росії скоротився до приблизно 19% від загального обсягу закупівель ЄС минулого року — порівняно з понад 40% до початку війни. Щоб просунутися у зменшенні цієї залежності, Євросоюз планує у червні запропонувати заборонити всі поставки газу за новими контрактами з росією, а також за чинними спотовими контрактами. Ці заходи, що охоплюють близько третини імпорту, мають набути чинності не пізніше кінця 2025 року.

Як і трубопровідний газ, більшість російського СПГ закуповується за довгостроковими контрактами з європейськими покупцями, які містять жорсткі зобов’язання типу "бери або плати" — і вийти з них складно. У планах, які мають бути оголошені у вівторок, 6 травня, у Страсбурзі, Єврокомісія представить пропозицію про заборону імпорту російського газу — як трубопровідного, так і у вигляді СПГ за такими довгостроковими контрактами; заборона має набути чинності до кінця 2027 року.

За словами людей, знайомих з цим питанням, ці терміни залежать від здатності ЄС знайти альтернативні джерела постачання СПГ зі США, Катару, Канади та Африки. Як повідомляє Bloomberg, закупівлі зі США наразі обговорюються в рамках торговельних переговорів з адміністрацією Трампа.

"План поетапної відмови від російського газу матиме обмежений вплив на ціни та енергетичну безпеку, з огляду на великі обсяги СПГ, які мають надійти на світовий ринок у найближчі роки", — додали в Bloomberg.