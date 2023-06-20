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ЄС планує виділити Україні допомогу в розмірі €50 млрд – Bloomberg

20 червня 2023, 10:47
ЄС планує виділити Україні допомогу в розмірі €50 млрд – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Європейський союз має намір виділити Україні пакет фінансової допомоги в розмірі близько €50 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg

Пропозиція Європейської комісії допоможе профінансувати поточні витрати українського уряду і оплатити термінові пріоритети відновлення країни, пише видання. 

Новий пакет допомоги буде оголошено вже сьогодні, але документ ще може бути змінено. 

Джерела Bloomberg заявила, що допомога буде запропонована у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.

За словами одного зі співрозмовників, план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів замість ринкових позик.

Крім того, Брюссель також розглядає варіанти використання заморожених активів, зокрема Центрального банку росії.

Джерела додали, що нинішній пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, використовувану для виплати заробітної плати, пенсій і деяких державних послуг, з витратами, пов'язаними з відновленням необхідної інфраструктури.

Грошові кошти виплатять за умови, що Україна проведе реформи, спрямовані на поліпшення верховенства закону і боротьбу з корупцією, йдеться в матеріалі.

УкраїнадопомогаЄС

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