ЄС планує закупити нові пожежні літаки через загострення кліматичної кризи

Нині флот складається з 28 літаків, які ЄС орендує у країн ЄС або на ринку, щоб сформувати загальноєвропейський буфер під час сезону лісових пожеж.

Європейський Союз хоче підписати цього року контракти на закупівлю до 12 пожежних літаків, які стануть першими у його повній власності, щоб покращити свою здатність боротися з пожежами, спричиненими зміною клімату.

Про це повідомляє Euractiv.

Минулого року ЄС подвоїв свій існуючий резервний парк пожежних літаків після того, як руйнівні пожежі минулого літа на півдні Європи вичерпали можливості попереднього парку, що складався з 13 літаків.

Нині флот складається з 28 літаків, які ЄС орендує у країн ЄС або на ринку, щоб сформувати загальноєвропейський буфер під час сезону лісових пожеж.

Але оскільки зміна клімату збільшує ризик сильних пожеж, єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич заявив, що Брюссель хоче, щоб цього року були підписані контракти на купівлю 12 літаків, що належать ЄС, а також ще 12 для посилення національних флотів країн-членів.

"Ми могли б отримати перші літаки через два роки. А весь флот буде готовий до кінця десятиліття", – сказав Ленарчич.

За словами Ленарчича, канадська компанія De Havilland погодилася відновити виробництво літаків Canadair, якщо будуть замовлення з боку ЄС.

Шість країн-членів ЄС підпишуть контракти: Хорватія, Франція, Греція, Італія, Португалія та Іспанія. ЄС профінансує купівлю 12 літаків для власного флоту, тоді як країни-члени заплатять за свої власні.

У заяві De Havilland йдеться, що компанія завершила критичну перевірку дизайну DHC-515 Firefighter і планує "укласти контракти з нашими клієнтами в найближчі місяці, а першу поставку здійснити до початку пожежонебезпечного сезону 2027 року".

Європа зіткнулася з черговим літом катастрофічних екстремальних погодних умов. У низці країн вирують масштабні лісові пожежі.

"Ситуація, яку ми спостерігаємо на півдні Європи, свідчить про те, що ми перебуваємо в кліматичній кризі. Вона вже тут", – сказав Ленарчич.

Країни ЄС несуть відповідальність за реагування на лісові пожежі і звертаються за допомогою до резерву ЄС лише тоді, коли їм потрібна підтримка. ЄС також може запропонувати екстрену підтримку країнам, які не є членами Євросоюзу.

Ленарчич сказав, що наслідки, спричинені зміною клімату, зараз коштують Європі щонайменше десятки мільярдів євро на рік – витрати, які будуть зростати, якщо країни терміново не скоротять спалювання викопного палива та викиди CO2, що нагрівають планету.