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ЄС планує залучити до €40 млрд кредитів для України без США – FT

17 вересня 2024, 09:31
ЄС планує залучити до €40 млрд кредитів для України без США – FT
Кошти будуть виділені відповідно до пропозиції G7 про використання заморожених російських активів для допомоги Києву.
Євросоюз планує надати нове фінансування до кінця року, незалежно від участі Вашингтону. 
Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times.

Політики на умовах анонімності, що брали участь у переговорах, односторонні дії робляться на тлі стурбованості Брюсселя тим, що Будапешт завадить блоку надати гарантії, необхідні США для участі у схемі заморожування активів.

Уряд проросійського  Орбана намагався відкласти ухвалення рішення щодо схеми заморожування активів до президентських виборів у США, які мають відбудутись 5 листопада.

Проте Брюссель планує розпочати роботу над будь-якою альтернативою протягом наступних кількох тижнів, адже такий крок залежатиме від повноважень, які закінчуються наприкінці року.

Кошти призначені для фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, 2025 року зіткнеться з дефіцитом фінансування у розмірі 38 млрд доларів. 

Країна покладається на іноземну допомогу, щоб продовжувати функціонувати, тоді як Росія посилює атаки на її інфраструктуру.

Відповідно до проекту юридичної пропозиції, з якою ознайомилася FT, ЄС залучить невизначену кількість мільярдів у вигляді кредитів для України до кінця 2024 року. Такий крок, розширення існуючої програми допомоги, вимагатиме лише підтримки більшості, а не одностайності, що усуне право вето Будапешта. Остаточна цифра може змінюватись від 20 до 40 млрд євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з державами-членами, заявили чиновники.

"Ми завжди можемо діяти самостійно", - сказав представник блоку.

Хоч первісна схема - за участю США - залишається планом комісії A, чиновники стверджують, що їм потрібна альтернатива, якщо Будапешт збереже своє право вето до виборів у США.

 
Євросоюзпідтримка України

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