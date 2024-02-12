ЄС планує запровадити санкції проти трьох китайський компаній за допомогу рф – Bloomberg

Це буде вперше, коли ЄС запровадить обмеження проти компаній у Китаї з моменту вторгнення росії в Україну.

Європейський Союз планує запровадити нові торговельні обмеження щодо близько двадцяти компаній, зокрема і трьох китайських, яких звинувачують у підтримці російської агресії.

Про це пише видання Bloomberg.

У разі ухвалення санкцій, це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження для компаній у Китаї з моменту вторгнення росії в Україну.

Згідно з проєктом пропозиції, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, до списку також потрапили компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини.

Обмеження заборонять компаніям з ЄС торгувати з підсанкційними фірмами. Це питання є критично важливим для ЄС, який вважає Пекін одним з найважливіших торговельних партнерів, зокрема і для Німеччини, для якої Китай є найбільшим постачальником для виробників автомобілів.

Назви трьох компаній не повідомляють, але зазначають, що згідно з документом, компанії, що займаються переважно технологіями та електронікою, звинувачуються у "сприянні військовому і технологічному посиленню росії або розвитку російського сектору оборони і безпеки".