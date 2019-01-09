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ЄС планує зменшити вилов риби в Балтійському морі

"Незважаючи на зусилля наших рибалок і влади, склалася серйозна ситуація з рибними запасами Балтики, особливо тріски у Східній Балтиці і оселедця в Західній"
Єврокомісія запропонувала пакет заходів на 2020 рік, який передбачає зменшення вилову риби, аби забезпечити "стійке, розумне та зважене" риболовство в Балтійському морі.
ЄС планує зменшити вилов риби в Балтійському морі

Таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що ситуація з "рибними запасами" Балтики не така хороша, як вважалося раніше,  повідомляє "EUtoday".

Так, ЄК пропонує збільшити вилов оселедця в Ризькій затоці і зберегти рівень вилову лососю у Фінській затоці.

Вилов риби в інших районах комісія пропонує скоротити. Йдеться про оселедець у Центральній і Західній Балтиці та в Ботанічній затоці, камбали, кільки, тріски у Східній та Західній Балтиці.

"Незважаючи на зусилля наших рибалок і влади, склалася серйозна ситуація з рибними запасами Балтики, особливо тріски у Східній Балтиці і оселедця в Західній", - йдеться в заяві.

У Єврокомісії додали, що пропонують цей пакет заходів відповідно до наукових рекомендацій, які дозволять зберегти в майбутньому стійке риболовство в регіоні.

Одне з досліджень показало, що людство забруднило 60% світового океану. Також людство ще в липні вичерпало запас природних ресурсів на 2019 рік.

Нагадаємо, що морська риба застрибнула в горло британському рибалці, який хотів її поцілувати.

 
 
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01 09 2019 22:58
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