ЄС побоюється, що Трамп скасує санкції часів Байдена

Трамп може спробувати скасувати рішення свого попередника лише тому, що вони були прийняті Байденом.

ЄС аналізує сотні указів і санкцій, запроваджених лідером США Джо Байденом, на тлі дедалі більшого занепокоєння, що обраний американський президент Дональд Трамп, який 20 січня офіційно вступить на посаду, скасує всі ці заходи.

Про це повідомляє FT.

Брюссель занепокоєний, що Трамп може спробувати скасувати рішення свого попередника лише тому, що вони були прийняті Байденом, не надто турбуючись про наслідки для європейських союзників.

"Ми повинні знати, як це може вплинути на нас", - сказав співрозмовник FT.

Високопосадовці Єврокомісії доручили переглянути розпорядження Байдена — від санкцій проти росії до торгівлі та кібербезпеки, щоб з'ясувати, які з них можуть мати найбільший вплив на Союз або підірвати власні європейські заходи.

Найбільше занепокоєння в ЄС викликає те, що Трамп може скасувати численні укази Байдена, які стосуються санкцій проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну з 2022 року. Представники Союзу водночас сподіваються, що Трамп збереже санкції, щоб використовувати їх як потенційний важіль впливу в будь-яких можливих переговорах з москвою про припинення вогню.

Представник перехідної команди Трампа сказав, що обраний президент отримав “гучний мандат на виконання обіцянок, які дав під час передвиборчої кампанії”.

Укази видаються лише президентами і можуть бути скасовані в будь-який час. Зазвичай новий президент переглядає чинні укази невдовзі після вступу на посаду. У 2017 році Трамп, наприклад, вивів США з Паризької кліматичної угоди, а наступного року припинив участь Штатів у ядерній угоді з Іраном, укладеній за часів адміністрації Барака Обами.

Такі кроки ЄС перед інавгурацією Трампа підкреслюють невпевненість Союзу в потенційних діях обраного американського президента, коли той повернеться до Білого дому, після погроз, які він вже висловлював на адресу близьких союзників США.