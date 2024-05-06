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ЄС почав працювати над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві

06 травня 2024, 13:53
ЄС почав працювати над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві
Роблять це для того, щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами.

ЄС почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.

Про це на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон,  пише Європейська правда.

За словами Бретона, Офіс оборонних інновацій у Києві відкривають, щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. 

"І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась", – сказав Бретон.

Він нагадав, що ЄС нещодавно ухвалив нову стратегію у сфері оборонної індустрії. 

"Стратегія покликана не тільки підтримати європейську оборонну готовність, але також посилити зв'язки між європейською та українською оборонними індустріями", – зауважив Бретон. 

Він додав, що нова стратегія встановлює чітким пріоритетом подальший розвиток співпраці. 

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін зазначив, що зараз триває робота, аби сформувати задачі і структуру Офісу.

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