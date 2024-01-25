ЄС починає "скринінг України" перед стартом переговорів про вступ

У рамках цього процесу ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії.

Українська делегація взяла участь в Брюсселі в установчій зустрічі щодо започаткування скринінгу – важливого процесу оцінки українського законодавства на відповідність праву ЄС, що передує офіційному початку переговорів про вступ.

Про це повідомили "Європейській правді" у пресслужбі віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, яка очолила українську делегацію.

У рамках підготовки до початку безпосередніх передвступних переговорів Україна сформує дорожні карти у сферах верховенства права, свободи руху осіб та реформи державного управління.

Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу.

Віцепрем‘єрка наголосила, що українські інституції мобілізовані та готові до активної спільної роботи.

"Скринінг є першим фундаментальним кроком на початку переговорного процесу. Розпочинаючи цей процес, ми усвідомлюємо відповідальність, яка з ним пов'язана. Йдеться не просто про список реформ, але про колективні зусилля, спрямовані на те, щоб Україна відповідала високим стандартам, встановленим Європейським Союзом. У цьому контексті я рада вітати початок роботи з проведення Європейською комісією аналітичної перевірки українського законодавства на відповідність acquis ЄС", – підкреслила Стефанішина.