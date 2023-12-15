ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти росії

Лідери країн Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій проти рф.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на інформацію, оприлюднену після першого дня саміту Євросоюзу в Брюсселі.

В документі Європейська рада повідомила про схвалення санкційного рішення:

"Європейська Рада вітає ухвалення 12-го пакету санкцій".

Юридичне схвалення відбувається на рівні іншого органу, Ради міністрів ЄС, але і може ухвалювати або попередньо погоджувати рішення на полях саміту.

Також рішення повідомляє про досягнуту домовленість про Директиви про визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.

Текст санкцій був узгоджений на початку цього тижня.

Австрія не давала свого остаточного схвалення до пізнього вечора четверга. Невдоволення Австрії викликав той факт, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Інформацію про узгодження нового санкційного пакета також підтвердив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. Утім в своєму X (Twitter). За його словами, цей пакет буде формально ухвалений лише найближчими днями. Джозвяк зазначає, що в ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну.