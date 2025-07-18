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ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти росії

18 липня 2025, 10:31
ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти росії
Фото: з відкритих джерел
Новий санкційний пакет передбачає зниження цінової стелі на нафту

Посли ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти російської федерації. Під обмеження потрапила нафта, "тіньовий флот" та "Північний потік".

Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

"ЄС щойно схвалив один з найсильніших пакетів санкцій проти росії на сьогодні. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх посібників і обмежуємо доступ російських банків до фінансування", – написала вона.
 
За словами Каллас, 18-й пакет передбачає зниження цінової стелі на нафту, а також передбачає заборону трубопроводів "Північного потоку".
 
"Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють обходити санкції, і блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках. Вперше ми вводимо санкції проти реєстру прапорів і найбільшого нафтопереробного заводу "Роснєфті" в Індії. Наші санкції також б'ють по тих, хто індоктринує українських дітей", – додала дипломатка.
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