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ЄС погодив механізм призупинення безвізу для третіх країн

13 березня 2024, 19:55
ЄС погодив механізм призупинення безвізу для третіх країн
Фото: gettyimages.com
Проєкт регламенту посилить механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн, до яких входить й Україна.

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили проєкт регламенту, який посилить механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн, серед яких і Україна.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Після ухвалення оновлений регламент дозволить Євросоюзу краще протидіяти ситуаціям, коли безвізовим режимом зловживають або він працює проти інтересів ЄС.

Відповідно до оновленого механізму, ЄС матиме такі нові підстави для призупинення безвізового режиму:

  • невідповідність третьої країни візовій політиці Євросоюзу, якщо це може призвести до напливу людей до ЄС (наприклад через географічну близькість);
  • існування в третій країні схеми надання громадянства в обмін на інвестиції без будь-якого реального зв'язку з цією країною;
  • гібридні загрози та недоліки в законодавстві або процедурах, пов'язаних із безпекою документів.

Посли ЄС також вирішили передбачити можливість призупинення безвізового режиму в разі «значного й  різкого погіршення зовнішніх відносин» із третьою країною, зокрема якщо це стосується прав людини та основоположних свобод.

У проєкті регламенту також визначені порогові показники для запуску механізму призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами – наприклад, якщо кількість випадків відмови у в'їзді чи перевищення терміну перебування становить 30%.

Далі регламент буде узгоджуватись на переговорах між Радою ЄС і Європейським парламентом і після схвалення обома інституціями набуде чинності.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. Він передбачає п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції, п’ята причина – відкат у проведенні реформ.

 

ЄСбезвізовий режимвійна в Україніросія окупанти

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