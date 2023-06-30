ЄС погодив план використання російських активів для України

Європейський Союз підтримав план використання заморожених активів Центробанку росії на користь України.

Це передбачає стягнення з російських активів, які перебувають під санкціями, податку на прибуток.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лідери ЄС підтримали вивчення варіанту використання прибутку від активів російського Центробанку. Згідно з підрахунками, цей прибуток може становити близько 3 млрд євро на рік.

Зазначається, що ЄС планує заручитись підтримкою країн G7 в цьому питанні. Брюссель вже провів переговори з Вашингтоном, і дискусії продовжаться в найближчі дні й тижні, а Британія раніше підтримала план використання прибутків.

Більш детальну пропозицію Європейська комісія готується представити до кінця літа. Наразі незрозуміло, коли саме це станеться, оскільки є багато політичних і юридичних питань.

За словами співрозмовників Bloomberg, існує юридичний ризик, що план може бути оскаржений у суді. Крім того, є побоювання, що відсотки й прибутки, отримані від заморожених суверенних активів рф, належать саме росії.